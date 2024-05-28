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【超美品】audio-technica PRO35 コンデンサーマイクロホン
商品番号 M34501651734
商品名

【超美品】audio-technica PRO35 コンデンサーマイクロホン
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 5,330 円
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商品詳細

結局違う機材を購入したため、手放します。一回も使用していません。≪製品情報≫audio-technicaPRO35CARDIOIDCONDENSERCLIP-ONINSTRUMENTMICROPHONE製品情報はHPをご確認ください。https://www.audio-technica.co.jp/product/PRO35
http://narcologia.ru/goods/injure255867.html
http://narcologia.ru/goods/diamond506858.html
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