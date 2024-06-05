可愛いパンダのストラップです

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【完成品】リトルアニマルズ パンダストラップ 25mm 1ヶ/Pitem019



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ご覧いただきましてありがとうございます！ご入金確認後より7-10日程度で発送しますメンズもレディースもどちらも使えます。ペットはおらず、喫煙者もおりません。撮影した画像の色は実物と色差がある場合があります(写真の色が鮮やかなのは携帯電話のカメラ効果)。実物を基準にしてください。素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。即購入OK！よろしくお願いします！