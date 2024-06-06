大谷翔平　ボブルヘッド　二刀流　SEIKO ASTRON 購入特典　非売品

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大谷翔平のMLBで日本人初の本塁打王確定年間MVP、満票で獲得と現地メディアが予想大谷翔平2023年シーズン最終成績打者成績135試合出場本塁打44本、リーグ1位打率.304、リーグ4位打点95安打151本二塁打26本三塁打8本、リーグ3位盗塁20塁打325、リーグ1位得点102、リーグ4位四球91、リーグ5位出塁率.412、リーグ1位長打率.654、リーグ1位OPS1.066、両リーグ1位投手成績10勝、2年連続二桁勝利達成奪三振数167完封勝利1大谷翔平自身3年連続30本塁打達成6月、月間15本塁打、エンゼルス月間本塁打記録更新開封し検品した結果、大変状態が良く新品の品になります、大谷翔平、投打二刀流セットのボブルヘッドSEIKOASTRON購入特典 非売品所有していらっしゃる方、出品される方も減ってきております※ご覧いただきありがとうございます。※全てのお取引に誠実、丁寧に対応させていただいております。※梱包方法は、商品に適した形で発送をさせていただきます。◆是非ご検討下さい※プロフィールをご確認下さい大谷翔平マイクトラウトA・ジャッジボブルヘッドルーキー非売品限定球場配布二刀流本塁打王打点王首位打者三冠王トリプルスリーサイ・ヤング賞新人王ヒストリックシーズンMVPスターウォーズ13奪三振FOCO