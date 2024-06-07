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新品、供箱等付属品付 南部藤枝工房 藤枝行勇 号昌行造 南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具 鉄瓶寸法縦(鉉含む)２２.５cm幅２０.５×１８.５cm開口９.２cm容量約１.５リットル重量２２５０ｇ藤枝工房は、岩手県盛岡市にある盛岡手づくり村内に店を構える南部鉄器の製造・販売のお店です。当工房では、南部鉄器本来の良さを実感していただくため、ホーロー処理をされていない商品のみを販売しております。南部鉄器の手入れ方法や錆への対処などについて、電話・メールで相談を受け付けております。当工房以外でご購入していただいた方からのご相談にも受け付けておりますので、お気軽に連絡をください。藤枝工房ＨＰより素人計測につき、多少の誤差は御容赦下さい良品です南部藤枝工房 藤枝行勇号昌行造 別誂一点物の一口です共箱、取扱説明書等か付属いたします新品、未使用品ですので、鉄瓶内外部のコンディションは問題ございません詳しくは画像を御覧下さい手にとっていただくと御納得いただける商品かと思われます商品には昔ながらの焼き抜きによる酸化皮膜処理か施されております鉄分補給等問題なく御使用いただけます捻鉉は固定式で、取付はしっかりしております商品コンデションについては個人差がございますので、説明文、画像をよく御覧になって御参考にして下さい水漏れ、その他難はありません画像には見えない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます画像と商品コメントに疑義があった場合は現物である画像を優先いたします少しでも不安や疑問がある場合は、ご質問下さい出品は現状品のみです五徳は付属いたしません御希望の御客様には、簡単な取扱説明書をお付けいたしますお気軽にお申し付け下さい状態の感じ方には個人差がおありだと思いますので、神経質な方の御購入はご遠慮ください商品の特性上、返品＆返金は御容赦下さいご不明な点は御購入前に御遠慮なく御質問くださいその他、画像を御覧になって御判断下さい種類···茶道具 鉄瓶 南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具 やかん ケトル キッチン用品