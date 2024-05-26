ピカチュウ　プロモ　psa10 ポケカ　ポケモンカード

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商品詳細
ピカチュウプロモのpsa10になります。都内のカードショップで購入しました。ポケモンカードポケカピカチュウpsa10ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定、プロモーションカード(PR)ボックスパックシングル···シングル
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