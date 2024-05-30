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ポケモンカード ex v RR RRR まとめ売り
商品番号 Y55515358886
商品名

ポケモンカード ex v RR RRR まとめ売り
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ex45枚V(VMAX、Vstar含む)65枚計110枚セットになります。数え間違え防止の為4枚程足しておきます。全てスリーブに入れて保管していますが念の為プレイ用でお考えください。Dレギュレーションのカードも数枚混じっています。
http://narcologia.ru/goods/manufacture758741.html
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