ポケモンカード ex v RR RRR まとめ売り

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商品詳細
ex45枚V(VMAX、Vstar含む)65枚計110枚セットになります。数え間違え防止の為4枚程足しておきます。全てスリーブに入れて保管していますが念の為プレイ用でお考えください。Dレギュレーションのカードも数枚混じっています。
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