愛地球博の際に販売された日傘です。今回の出品にあたり撮影のため開封しました。新品未使用ですが、長期自宅保管のため、気になる方はご購入をお控えいただきますようお願い致します。よろしくお願い致します。



藤井フミヤ 日傘-eastgate.mk



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