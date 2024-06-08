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BLACKPINK　STARBUCKS　スタバ　トートバッグ
商品番号 X58732600260
商品名

BLACKPINK　STARBUCKS　スタバ　トートバッグ
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

R5年7月25日購入韓国のスターバックスで購入しました。ブラックピンク　コラボの限定商品です。トートバッグ1点チャームは付いていません。日本未発売他のコラボ商品も出品していますのでセット売り希望などありましたらコメント下さい！
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