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商品詳細
R5年7月25日購入韓国のスターバックスで購入しました。ブラックピンク コラボの限定商品です。トートバッグ1点チャームは付いていません。日本未発売他のコラボ商品も出品していますのでセット売り希望などありましたらコメント下さい！
http://narcologia.ru/goods/hesitantly934184.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation739321.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper768309.html
BLACKPINK STARBUCKS スタバ トートバッグ
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