

真作】法正寺（幻の窯） 鉢 | labiela.com



真作】法正寺（幻の窯） 鉢 好きに 10682円引き www.geyrerhof.com



法正寺（幻の窯） 鉢



法正寺（幻の窯） 鉢



法正寺（幻の窯） 鉢



真作】法正寺（幻の窯） 鉢 | eclipseseal.com



芸能人愛用 (法勝寺:板窯) 希少作(幻) 【真作】法正寺（幻の窯） 鉢 ...



法正寺（幻の窯） 鉢



法正寺（幻の窯） 鉢



法正寺（幻の窯） 鉢



法正寺（幻の窯） 鉢



法正寺（幻の窯） 鉢



法正寺（幻の窯） 鉢



法正寺（幻の窯） 鉢



紅鉢 風炉 茶道具 月松斎 瓶掛

全国的には、法勝寺板窯として知られ、隠れた人気の窯ですが、既に窯はなく、地元でも幻の窯として、今もなお人気も高く、コレクターも多い板窯と呼ばれる法正寺窯ですが、絶対数、作品が少ないため、収集が困難になっています。更に大作や出来の良い作品となるとかなり集めるのは大変です。この度出品した作品は、高さ9.5㌢で口径も15㌢と大振りの鉢でデザインはシンプルながら、風合いあるシルエットに仕上げられています。釉薬も、法正寺焼きらしい落ち着いた色合いに仕上げられ、姿もドッシリした存在感を醸し出しています。サイズも様々な用途で使用出来るサイズなので、使い方を見つけてみてください。早い者勝ちになるかと思いますので、画像にてご確認の上、ご検討くださいませ。宜しくお願い致します。カラー...深いグリーン的風合い種類...皿・鉢