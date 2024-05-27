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商品詳細
フィギュア 覚醒ヘラ・ウルズ「パズル＆ドラゴンズ」ABS＆非フタル酸系PVC製塗装済み完成品備考商品解説■迫力の”覚醒ヘラ・ウルズ”降臨!大人気パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』より、「覚醒ヘラ・ウルズ」が登場!パズル＆ドラゴンズのエンブレムをあしらった台座に、青くグラマーな身体、迫力のある炎のエフェクトを余すことなく再現しました。各所にクリア素材やゴールド塗装を取り入れ高級感のある仕上がりになっています。同スケールフィギュアとは一線を画す圧倒的ボリュームの髪と翼は必見です!【商品詳細】仕様：ABS＆非フタル酸系PVC 塗装済み完成品サイズ：全高約260mm原型製作：iTANDi制作協力：ファット・カンパニー#パズドラ#フィギュア#ウルズ#パズルとドラゴンズ
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