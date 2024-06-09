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FREE THE TONE PT-1D
商品番号 G23425167390
商品名

FREE THE TONE PT-1D
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FREETHETONEのPT-1Dです。動作確認済みです。DCケーブルは5本あります。おまけとしまして、BELDENのパッチケーブルを3本お付けいたします。喫煙者、ペットは居りません。中古品にご理解のある方のご購入をお待ちしております。ノークレームノーリターンでお願いします。よろしくお願いいたします。
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