FREE THE TONE PT-1D

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商品詳細
FREETHETONEのPT-1Dです。動作確認済みです。DCケーブルは5本あります。おまけとしまして、BELDENのパッチケーブルを3本お付けいたします。喫煙者、ペットは居りません。中古品にご理解のある方のご購入をお待ちしております。ノークレームノーリターンでお願いします。よろしくお願いいたします。
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