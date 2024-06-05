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MultiComp Blue Label
商品番号 V98083176698
商品名

MultiComp Blue Label
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

MultiCompBlueLabelEBSこちら譲り受けたものですが、譲り受けた時は未使用のものをいただきましたので使用歴は1年ほどです家で基本使用しておりました状態は綺麗です音もしっかり出ています
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