EXILE エグモっち(たまごっち+カラー)白

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商品詳細
即購入可能です素人保管のためご理解ください 返品はお断りさせて頂きます。非喫煙者です。ペットも飼っていません。画面は付くのは確認できました。動作確認済みです多少の液漏れの跡がございます。画面に白いホコリのようなのが、入り込んでしまっております。状態は写真の画像をよくご確認の上検討よろしくお願いします。ご理解いただける方のみよろしくお願いします。神経質の方はご遠慮ください。値下げ不可バラ売り不可保管時による傷、汚れなどご理解頂ける方よろしくお願い致します(^^)たまごっちたまごっち プラスカラー
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