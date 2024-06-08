◆DCコミックス バットガール スタチュー◆

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商品詳細
DCコミックスバットマンファミリーのキュートなバットガールのスタチューです♪サイズ約32センチくらいありホットトイズと同スケールな感じで大きさがあり存在感あります！スーパーマンバットマンワンダーウーマンアクアマンフラッシュサイボーグスーパーガールハーレイクインマテルハズブロケナーネカメディコムトイメズコフィギュアーツマフェックスホットトイズサイドショウアメコミアメトイスーパーヒーローガールズDCアイコンズDCマルチバースDCコレクティブルDCコミックデザイナーシリーズゴッサムシティバーバラゴードン
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