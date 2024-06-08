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◆DCコミックス バットガール スタチュー◆
商品番号 K92908270484
商品名

◆DCコミックス バットガール スタチュー◆
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 6,150 円
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商品詳細

DCコミックスバットマンファミリーのキュートなバットガールのスタチューです♪サイズ約32センチくらいありホットトイズと同スケールな感じで大きさがあり存在感あります！スーパーマンバットマンワンダーウーマンアクアマンフラッシュサイボーグスーパーガールハーレイクインマテルハズブロケナーネカメディコムトイメズコフィギュアーツマフェックスホットトイズサイドショウアメコミアメトイスーパーヒーローガールズDCアイコンズDCマルチバースDCコレクティブルDCコミックデザイナーシリーズゴッサムシティバーバラゴードン
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