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人間国宝 加藤考造　黄瀬戸 花入 TG05
商品番号 R16094436821
商品名

人間国宝 加藤考造　黄瀬戸 花入 TG05
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 10,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約23cm口径　約10cm1935年岐阜県瑞浪市生まれ。1953年荒川豊蔵に師事。岐阜県重要無形文化財保持者。岐阜県陶磁器試験場に勤務して主任技師として活躍する傍ら、自らの作品も制作して、各展覧会に出品・入選を続ける。1954年日展(洋画)初入選。1955年岐阜県陶磁器試験場工芸科主任技師。1963年社団法人美濃陶芸協会設立に際し理事となる。1990年～1997年第二代会長を務め、その後、名誉会長を経て、2009年より名誉顧問。1966年日本工芸会正会員に就任。1967年朝日陶芸展で「鉄釉壺」が優秀賞を受賞。1968年「鉄釉花器」で第15回日本伝統工芸展朝日賞を受賞。1969年第1回東海伝統工芸展最高賞受賞。1972年可児市久々利平柴谷に穴窯と登窯２基を築き、桃山の陶芸技術の追求に努める。1985年日本陶磁協会賞受賞。1994年東海テレビ文化賞受賞。後、賞歴多数。1995年志野、瀬戸黒の技法で岐阜県指定重要無形文化財に認定。1998年中日文化賞を受賞。1999年可児市の陶房に古民家を移築し「風塾」を創設。2007年紺綬褒章受章。2010年瀬戸黒の技法で、国指定重要無形文化財保持者に認定。
http://narcologia.ru/goods/waveform739217.html
http://narcologia.ru/goods/freezer30698.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture285541.html

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