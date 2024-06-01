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ALESIS VORTEX WIRELESS 2 ショルダーキーボード
商品番号 U37020025454
商品名

ALESIS VORTEX WIRELESS 2 ショルダーキーボード
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 11,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ALESISアレシスVORTEXWIRELESS2ショルダーキーボードUSBワイヤレスの出品です。通電確認、試奏のため取り出しただけで、ほぼ新古品扱いで問題ございません。※USBのワイヤレス機能も問題無く確認済み箱には傷がありますが本体はほぼ新品レベルです。写っているものが全てです。（写真一枚目のUSB電源は見切れていますが出品、付属品となります）あくまで一度箱からは出しているのでかなりの美品ではあるものの中古の認識でお願いします。神経質な方の入札はお控え下さいませ。種類...キーボード・シンセサイザー
http://narcologia.ru/goods/insignificant784082.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce845655.html
http://narcologia.ru/goods/navigate562230.html
製品情報：VORTEX WIRELESS 2：Alesis
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