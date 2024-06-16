三菱HIFI-VIDEO マドンナ　タペストリー\u0026初来日コンサート申込用紙

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三菱HIFI-VIDEO マドンナ タペストリー&初来日コンサート申込用紙-

ご覧頂きありがとうございます★三菱HIFI-VIDEO購入の際に頂いた、布製タペストリー右側に1987年の1〜6月のカレンダー付きです。 サイズ 約60cm✕172cm★初来日コンサートの申込用紙(画像5)▪️30年以上前のレア商品！タペストリーについては、長期間自宅保管のため軽く巻きジワと、画像には映りにくい複数の薄いシミがございます。(画像3.4)一度も飾った事はございませんので、色褪せは無いかと思います。箱はございません。申込用紙については、折りたたんで保管しておりましたので、折りジワとやや変色がございます。かなりの年代物ですので、素人検品では気付かない劣化等あるかもしれませんので、その点ご理解いただける方のみのご検討をよろしくお願い致します。✳︎ご購入やコメント前にプロフご確認お願い致します。#マドンナ#MADONNA#Madonna#タペストリー#レア物#レアグッズ