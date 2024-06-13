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【美品】BEHRINGER ADA8200
商品番号 T50477788078
商品名

【美品】BEHRINGER ADA8200
ブランド名 ベリンガー
特別価格 税込 12,985 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通電、動作確認済みの完動品です。購入後、室内、禁煙環境での使用でした。使用頻度も低く、すぐケースに入れて使用しておりましたので目立った傷も無く、とても美品かと思います。他の角度からの写真で状態を確認されたい方はお手数ですがコメントにてお知らせ下さい！すぐに追加させて頂きます。［付属品］・本体・電源ケーブル※箱は付きません。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
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