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- 茶掛 大徳寺黄梅院 小林太玄賛・宗峯画 小倉山紅葉図画賛 紙本 共箱 外箱 掛軸
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商品詳細
【小林太玄こばやしたいげん】昭和13年（1938）奉天生。6才のとき出家し、花園大学卒業後相国寺僧堂の大津櫪堂に参禅。昭和50年大徳寺塔頭黄梅院住職に就任した。◎サイズ本紙…縦約１１０.５㎝横約２９㎝全体…縦約１８６㎝横約３５.５㎝◎紙本・桐共箱・紙外箱。◎軸先…黒漆塗。◎状態シミや目立つイタミも無く良い状態です(シミに見える箇所がありますが、紙の材質によるものです)。◎真筆保証いたします。◎返品は商品到着後１週間以内に限らせていただきます。◎宜しくお願いいたします。≪大綱和尚遺詠≫【小倉山峰のもみぢば心あらばいまひとたびのみゆきまたなむ】小倉山の峰の紅葉よ、もしお前に私の望みを理解する気持ちがあるならば、もう一度天皇がおいでになるときまで、散らずにそのまま待っていてほしい。書の形式...掛け軸・掛軸
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