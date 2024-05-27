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MPC LIVE II
商品番号 L86133631444
商品名

MPC LIVE II
ブランド名 アカイプロフェッショナル
特別価格 税込 32,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

土日限定価格で出品中　MPCLIVEIIAKAI機材入れ替えの為出品いたします。非喫煙環境の自宅のみで、購入から3ヶ月ほど使用しておりました。内容物:本体箱USB3.0ケーブル電源ケーブルおまけSDカード　64GB画面にはフィルムを貼ったまま使用していたので傷はほとんどありません。パッドは通常の使用感が一部ありますので写真をご確認ください。#AKAI#MPCLIVEII
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