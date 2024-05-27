MPC LIVE II

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商品詳細
土日限定価格で出品中 MPCLIVEIIAKAI機材入れ替えの為出品いたします。非喫煙環境の自宅のみで、購入から3ヶ月ほど使用しておりました。内容物:本体箱USB3.0ケーブル電源ケーブルおまけSDカード 64GB画面にはフィルムを貼ったまま使用していたので傷はほとんどありません。パッドは通常の使用感が一部ありますので写真をご確認ください。#AKAI#MPCLIVEII
http://narcologia.ru/goods/Lincoln598602.html
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