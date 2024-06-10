1/35 陸上自衛隊 75式 自走155mmりゅう弾砲　MONO CHROME

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当方プラモデル素人で、いただきものです。設計図よりパーツ内容確認しましたがご購入者様各位にても、写真をご確認の上、お願いします。 ランナーのビニールは開けていません。 パーツのランナー外れは 外見チェックからは、見当たりません。 デカールも、シミなど見られませんが、初期性能が出るかに関しては、経年保間品という点をご理解ください。自宅長期保間品です。ご理解の上お願いします。写真が全てです。#プラモデル #模型 #車 #戦車 #飛行機 #船#陸上自衛隊管理GTO55971010001050 ymt850