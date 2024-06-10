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時代中壺　メダカ　金魚鉢　水鉢　アンティーク
商品番号 Y50392699216
商品名

時代中壺　メダカ　金魚鉢　水鉢　アンティーク
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ25cm横28cm口径22cm箱なしクレームや返金には対応できませんのでご了承ください。先代達が集めた骨董や私の趣味である釣り道具など出品しております。いずれも倉庫を開けていきたいという断捨離による出品です。
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