但馬聖人 池田草庵 肉筆書帖 漢学者 陽明学

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池田草庵没年：明治11.9.24(1878)生年：文化10.7.23(1813.8.18)幕末維新期の漢学者。但馬養父郡宿南村(兵庫県八鹿町)の人。名は緝,字は子敬,通称は禎蔵。草庵と号す。農家の3男に生まれ,寺にあずけられたが,19歳で還俗して京都に上り,相馬九方に師事。その学ははじめ徂徠学であったが,のちに春日潜庵と交友,京都松尾山中に隠栖して思索にふけり,朱子学や陽明学を修めた。31歳で故郷に帰り開塾,35歳のとき,青谿書院を建てて亡くなるまで,ここで後進の指導に当たった。詩文を好み,何よりもその篤実な思想,行動から,但馬聖人と呼ばれた。\u003c