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- 中国 古七宝琺瑯彩 酒盃 三客まとめて 桐箱付 M 5486
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商品詳細
大きさ （ライター隣の商品）高さ約3cm 幅約5.4cm （三客まとめて）重さ約119g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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