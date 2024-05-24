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中国　古七宝琺瑯彩　酒盃　三客まとめて　桐箱付　M　5486
商品番号 S68966180856
商品名

中国　古七宝琺瑯彩　酒盃　三客まとめて　桐箱付　M　5486
ブランド名 Svital
特別価格 税込 14,766 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（ライター隣の商品）高さ約3cm　幅約5.4cm　（三客まとめて）重さ約119g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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