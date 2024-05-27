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TASCAM DP-02CF マルチトラックレコーダー
商品番号 R52913236735
商品名

TASCAM DP-02CF マルチトラックレコーダー
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TASCAMDP-02CFマルチトラックレコーダーです。説明書コード類は写真の通りです。コンパクトフラッシュカードは8GBをお付けいたします。電源は入りました。使用頻度も買って数回程度なので、大丈夫だと思います。一応古いものなので、交換や返品はしておりません。
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