【真作保証】滝平二郎「郷愁の四季-夏 入道雲」木版画 直筆サイン 版画 絵画

ご覧頂きありがとうございます。^_^【真作保証】滝平二郎「郷愁の四季-夏入道雲」木版画直筆サインの出品です。☆滝平二郎「郷愁の四季-夏入道雲」木版画‼️☆真作保証、直筆サイン、落款有り‼️☆クリーニング済み‼️☆送料無料‼️☆宅急便で安心安全配送‼️☆即購入OK‼️【作品詳細】作者 滝平二郎作品名 「郷愁の四季-夏入道雲」E.D305/950技法 オリジナル木版画作品寸 縦約21.5cm横約35cm (マット内)額寸 縦約37.5cm横約52.5cm作品状態 良好額装状態 額縁にキズ有り真贋保証 真作保証サイン 鉛筆直筆サイン有り額面 アクリル【付属品】・本品・簡易箱※個人保管のお品です。額縁にキズが有ります。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。※お買い上げ後は防水対策をし丁寧に梱包して速やかに発送致します。 何かご不明な点がありましたらお気軽にご連絡下さい。即購入も大歓迎です。^_^■違反行為■配送後、商品の差替返品などが発覚した場合は速かに通報し然るべき対応をさせて頂きます。【真作保証】滝平二郎「牡丹雪」木版画直筆サイン額装モチモチの木額装品版画絵画 美人画版画 絵画 洋画 美術 芸術 アート 額装



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