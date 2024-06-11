希少品MC6000MK2

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廃盤希少品(プレミア商品)デノンMC6000MK現在、生産終了となっている為、入手困難な名機となっております。グレードのデジタルDJミキサーを搭載し、あらゆる音源を自在にミックスする、ソフトにもハードにも縛られない次世代のDJコントローラーです。SeratoDJをはじめ、TracktorProやVirtualDJなど、業界標準のDJソフトウエアの豊富な機能を余すことなくコントロールします。・4チャンネル・4デッキ・8ソース対応プレミアムDJミキサー・VirtualDJ、TraktorPro2、MixvibesCross、OtsAVなどのDJソフトウエアにも対応・モバイルDJにも最適な、スリムでコンパクトなデザイン・直感的な4デッキコントロールが可能なパネルレイアウト・ダイナミックなパフォーマンスが可能な大型105mmの高解像度タッチセンシティブ・ジョグホイール・高解像度で滑らかな60mmのピッチスライダー・45mmのチャンネルフェーダー＆クロスフェーダー・別売のSeratoDVSExpansionPackを追加して、DVSのインターフェイスとして使用可能・高音質設計のUSBオーディオ・インターフェイス内蔵・プロフェッショナルの過酷な現場にも耐えるタフなスチール製ボディ○SeratoDJ対応(intro無償ダウンロード)○TRAKTOR対応○VirtualDJ対応ターンテーブルに若干のキズありですがそれ以外はとても綺麗だと思います。屋外やクラブへの持ち出しも一切なく、自宅のみで使用しておりました。ボタン、ツマミ類の反応は全て確認したつもりですが、機能が多くすべての動作を完全に保証することができません。中古品とご理解の上、現状渡しNC・NRでお願いいたします。袋は破れていますがSeratoDJintroの無償ダウンロードソフトついていますこれからDJ始める方や持ち運びが比較的にしやすいと思うのでホームパーティされる方などにおすすめです。少しぼろぼろですが箱ありですので元箱ごと箱に入れて配送いたしたます。#デノンコンシューマーマーケティング#MC6000MK2#DENON種類···DJコントローラー