マスターズ オブ ユニバース オリジンズ 2体 セット フィギュア スケルター

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。新品未開封です。ターゲット限定です。本国アメリカでも入手困難となっています。人気キャラクターのスケルターとトラップジョーの人間体のフィギュアセットです。スケルター人間体は、頭部交換でスケルターに変更可能です。スケルターの頭部パーツも画像のとおり、特別仕様となっています。通常のスケルターはマントなしですが、このフィギュアにはマント付属します。豪華版の認識です。箱に痛みが見られます。箱の上にテープがあります。フィギュアは未開封未使用です。ご検討、よろしくお願いいたします。・新規の方、評価の悪い方は取引しません。ご了承下さい。・ノークレーム、ノーリターンでお願いします。・神経質な方は落札をご遠慮ください。・梱包は簡易梱包です。ご了承ください。・落札後、4日以内にご連絡、ご入金が可能の方のみ入札をお願いします。・ペットはいません。タバコは吸いません。MastersoftheUniverseoriginsMastersoftheUniverseマスターズオブユニバースマスターズオブザユニバースMOTUヒーマンフィギュアマーベルレジェンドMarvelLegends
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