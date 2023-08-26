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- 尾竹竹坡 紙本彩色花鳥画 【 青竹に雀之図 】 落款印譜在 模写 524
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商品詳細
絵画の種類···日本画 尾竹竹坡筆 彩色花鳥画 模写形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸一幅 軸先は骨 軸先左側欠損主題···動物 青竹に雀之図主な画材···水彩絵の具 日本画 略歴・・・1878年~1936年明治から昭和期の浮世絵師 新潟生日本画家 尾竹三兄弟の真ん中 兄【国一 越堂】 弟【国観 小国民】 花鳥画を得意とした。文展等多くの入選を果たした。 状態 表具 経年経過 仕立て直しお勧め 紙本 オレ、僅かなヤケ サイズ 表具 200cmX44cm紙本 125cmX31cm桐箱 56.5cm7.5cm8.0cm80サイズゆうパックで発送します
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