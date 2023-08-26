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尾竹竹坡　紙本彩色花鳥画　【　青竹に雀之図　】　落款印譜在　模写　　524
商品番号 K30701585046
商品名

尾竹竹坡　紙本彩色花鳥画　【　青竹に雀之図　】　落款印譜在　模写　　524
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 19,140 円
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商品詳細

絵画の種類···日本画　　　　　　　　　尾竹竹坡筆　　　彩色花鳥画　　模写形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　　　紙本掛軸一幅　　軸先は骨　軸先左側欠損主題···動物　　　　　　　　　　　　　青竹に雀之図主な画材···水彩絵の具　　　　　　　　日本画　　　　略歴・・・1878年~1936年明治から昭和期の浮世絵師　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟生日本画家　　　　　　　　　尾竹三兄弟の真ん中　　　　　　　　　　　兄【国一　越堂】　　弟【国観　小国民】　　　　　　　　　花鳥画を得意とした。文展等多くの入選を果たした。　　　　状態　　　表具　　　経年経過　仕立て直しお勧め　　　　　　　　　紙本　　　オレ、僅かなヤケ　　　　サイズ　　表具　　　200cmX44cm紙本　　　125cmX31cm桐箱　　　56.5cm7.5cm8.0cm80サイズゆうパックで発送します
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