Wood Stone /リガチャー/アルトサックス用/Meyerラバー用/GP

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商品詳細
WoodStone/リガチャー/アルトサックス用/Meyerラバー用 GP(真鍮/金メッキ)販売価格:18,900円(税別)(税込:20,790円)希望小売価格:21,000円ハンドメイドリガチャー逆締金属製※ラバーの通常モデル用リガチャーになります。※樹脂製リードの一部等、ヒールの薄いリードを合わせた際にはご使用頂けない場合がございます。[ご注意]商品ページの更新は定期的に行いますので、在庫表示等が実際と異なる場合がございます。予めご了承下さい。ご覧いただきありがとうございます。こちらはマウスピースを変えたために手放します。緑のサビがついておりますがまだまだご使用頂ける品です。ご検討よろしくおねがいいたします。
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