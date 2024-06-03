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Wood Stone /リガチャー/アルトサックス用/Meyerラバー用/GP
商品番号 X78737471511
商品名

Wood Stone /リガチャー/アルトサックス用/Meyerラバー用/GP
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WoodStone/リガチャー/アルトサックス用/Meyerラバー用　GP(真鍮/金メッキ)販売価格:18,900円(税別)(税込:20,790円)希望小売価格:21,000円ハンドメイドリガチャー逆締金属製※ラバーの通常モデル用リガチャーになります。※樹脂製リードの一部等、ヒールの薄いリードを合わせた際にはご使用頂けない場合がございます。[ご注意]商品ページの更新は定期的に行いますので、在庫表示等が実際と異なる場合がございます。予めご了承下さい。ご覧いただきありがとうございます。こちらはマウスピースを変えたために手放します。緑のサビがついておりますがまだまだご使用頂ける品です。ご検討よろしくおねがいいたします。
http://narcologia.ru/goods/financier517660.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric472545.html
http://narcologia.ru/goods/mythic987335.html

Wood Stone /リガチャー/アルトサックス用/Meyerラバー用/GP
Wood Stone/リガチャー/アルトサックス用/Meyerラバー用 - ISHIMORI ONLINE

Wood Stone /リガチャー/アルトサックス用/Meyerラバー用/GP
WoodStone　アルトサックス用リガチャー　対応：メイヤー・ラバー　【GP】　【USED】

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WoodStone　アルトサックス用リガチャー　対応：メイヤー・ラバー　【GP】　【USED】

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Wood Stone アルトサックス用リガチャー - 楽器堂管楽器専門ショップ

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WOODSTONE ウッドストーン アルトサックス リガチャー メイヤー用 商品 ...

Wood Stone /リガチャー/アルトサックス用/Meyerラバー用/GP
WoodStone　アルトサックス用リガチャー　対応：メイヤー・ラバー　【GP】　【USED】

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