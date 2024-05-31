即購入OK】未使用 茶道具 漆 堆朱 棗 なつめ 彫刻 小物入れ 漆芸 ...

自宅の蔵保管品40年程前に購入未使用箱なし堆朱 なつめ直径6.7cm蓋込みの高さ6.5cm蓋は約2.2cm全体の重さは69g※お値下げはご容赦ください#Anneの商品一覧ははこちら#蔵出し#茶道具一覧#堆朱 #茶道具 #茶道 #棗 #漆 #漆芸 #彫刻 #インテリア



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