FANTASTICS 木村慧人 BOT アクリルスタンド 2種 セット

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商品詳細
BATTLEOFTOKYO〜ENTERTHEJr.EXILE〜BATTLEOFTOKYOアクリルスタンドFANTASTICSVer.とAstro9Ver,未使用FANTASTICS木村慧人即購入可能です！プチプチに包んで発送いたします！#木村慧人#FANTASTICS#BOT#アクリルスタンド#BATTLEOFTOKYO
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