リトグリ DearMyFriend サイン入りポスター

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商品詳細
LINEMusicの企画で当たったリトグリのポスターです。芹奈のサインはございません。ずっとクルクル巻いて保管してたので、少しクシャッとなってます(画像2枚目参照)売り切りたいので、値段交渉是非！
http://narcologia.ru/goods/reinforcement608999.html
http://narcologia.ru/goods/stair322100.html
http://narcologia.ru/goods/approximate158320.html
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