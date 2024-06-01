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リトグリ DearMyFriend サイン入りポスター
商品番号 O56275684802
商品名

リトグリ DearMyFriend サイン入りポスター
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LINEMusicの企画で当たったリトグリのポスターです。芹奈のサインはございません。ずっとクルクル巻いて保管してたので、少しクシャッとなってます(画像2枚目参照)売り切りたいので、値段交渉是非！
http://narcologia.ru/goods/reinforcement608999.html
http://narcologia.ru/goods/stair322100.html
http://narcologia.ru/goods/approximate158320.html
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