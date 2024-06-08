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夕刻ロベル アクスタ+缶バッジセット
商品番号 T44712735965
商品名

夕刻ロベル アクスタ+缶バッジセット
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 6,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホロスターズ2ndanniversaryアクリルスタンド缶バッジ夕刻ロベル2点セットお値下げ不可バラ売り不可未開封のまま暗所にて大切に保管しておりました。初期傷や個体差が気になる方はお控えください。★プロフご一読くださいませ。★コンビニ/ATM払いの方は24時間以内にお支払いくださいませ。梱包→水濡れ防止、プチプチ(缶バッジのみ)発送→ゆうパケットポスト(匿名配送)+300円でゆうパケットプラスor宅急便コンパクトでの発送に変更可能です最推し以外のグッズ収集を縮小するため出品いたしました。手放すかどうか悩んでいるため、突然出品を取り下げる可能性がございます。
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