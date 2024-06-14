Rock on 玄関マット

自由ヶ丘のRockonにて購入しました。未開封の新品未使用です。約68cm×47cm大切に保管していましたが素人保管ですのでご了承ください。✲保管中や梱包の際、畳みじわはご了承ください。気になる方はぜひご相談ください。



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