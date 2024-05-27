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クレイバースト1BOX
商品番号 U57000561518
商品名

クレイバースト1BOX
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカード　クレイバースト1BOX分30パックです。セブンイレブンでのパックの購入ですが、開けた状態で販売しており、店員に確認しても、最初のお客でまとめ買いしましたので、1BOX分で間違いありません。店頭に置いている状態で箱も頂きました。他店舗で買ったおまけ3パックもお付けします。中身での評価はご遠慮ください。すり替え防止のために返品は受け付けておりませんので、ご了承ください。発送方法はクッション材等を使用し防水対策を、実施して送付します。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ambassador4606.html
http://narcologia.ru/goods/encourage966672.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce205855.html

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