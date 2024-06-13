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商品詳細
秀峰の丸瑠璃色鉢です。山野草によく合います。ヒビ・割れ・鳴きはありません。表面釉薬に経年劣化による細かなすり傷がありますが、問題なく使用できます、。#盆栽#鉢#丸#真柏#盆栽鉢#ミニ鉢#山野草鉢#植木鉢#骨董#古美術#アンティーク#秀峰#インテリア#置物#陶芸#作家物
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http://narcologia.ru/goods/moisture959669.html
秀峰丸瑠璃色鉢
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