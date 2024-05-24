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- BE:FIRST ロゴ入りタオル②
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商品詳細
BE:FIRSTのロゴ入りタオルです。ライブのため開封し、一度洗濯しました。傷や汚れはありません。気になるところがある場合は、コメントいただければ写真を追加致します。開封しておりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。BE:FIRSTビーファ ビーファーストJUNONMANATOSHUNTORYOKILEORYUHEISOTAロゴフェイスタオル
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