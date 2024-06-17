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【桂ヒナギク】ヒナギク、満開抱き枕カバー　【ハヤテのごとく！】
商品番号 A45201208493
商品名

【桂ヒナギク】ヒナギク、満開抱き枕カバー　【ハヤテのごとく！】
ブランド名 コスパ
特別価格 税込 6,336 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます✨アニメ・雑貨専門ハッシュタグ#zanguraのアニメ・雑貨売り場を作りましたので、良けれはご覧くださいアニメ「ハヤテのごとく！」よりヒナギク、満開抱き枕カバー（デザイン描き下ろし）●サイズ：150×50cm某中古有名店で購入したのですが、自身は開封、使用しておりません。購入時に汚れ等の注意事項はございませんでした。現状問題無ければいかがでしょうか？NCNRでお願い致します。#ハヤテのごとく！　#桂ヒナギク#抱き枕カバー　#伊藤静　#アニメ#畑健二郎　#三千院ナギ　#少年サンデーグッズ種類...抱き枕/クッション
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