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- 【桂ヒナギク】ヒナギク、満開抱き枕カバー 【ハヤテのごとく！】
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商品詳細
閲覧ありがとうございます✨アニメ・雑貨専門ハッシュタグ#zanguraのアニメ・雑貨売り場を作りましたので、良けれはご覧くださいアニメ「ハヤテのごとく！」よりヒナギク、満開抱き枕カバー（デザイン描き下ろし）●サイズ：150×50cm某中古有名店で購入したのですが、自身は開封、使用しておりません。購入時に汚れ等の注意事項はございませんでした。現状問題無ければいかがでしょうか？NCNRでお願い致します。#ハヤテのごとく！ #桂ヒナギク#抱き枕カバー #伊藤静 #アニメ#畑健二郎 #三千院ナギ #少年サンデーグッズ種類...抱き枕/クッション
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