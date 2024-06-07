ポケモンカード　グルーシャSAR

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商品詳細
ポケモンカードグルーシャSAR目立った傷や汚れはなくかなり良い状態です。四隅の白かけもないです。普段は二重スリーブにて保管しております。発送の際も二重スリーブにて梱包し、お送りいたします。メッセージの返信が遅くなる場合がございますがご了承ください。
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