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ポケモンカード　グルーシャSAR
商品番号 F58950137905
商品名

ポケモンカード　グルーシャSAR
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードグルーシャSAR目立った傷や汚れはなくかなり良い状態です。四隅の白かけもないです。普段は二重スリーブにて保管しております。発送の際も二重スリーブにて梱包し、お送りいたします。メッセージの返信が遅くなる場合がございますがご了承ください。
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