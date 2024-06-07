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【真作】小山栄達/不折/明月狸画賛/狸図/タヌキ図/掛軸/名家伝来/AD-383
商品番号 I14484046251
商品名

【真作】小山栄達/不折/明月狸画賛/狸図/タヌキ図/掛軸/名家伝来/AD-383
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 6,519 円
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商品詳細

【真作】【参考】小山栄達（画）　日本画家。東京生。名は政治。はじめ本多錦吉郎に洋画を学ぶが、のち鈴木栄暁、小堀鞆音に師事して土佐・狩野両派を学ぶ。文展・帝展・新文展で活躍し、歴史画・武者絵の重鎮と見なされる。不折（賛）【作品状態】本紙は絖本肉筆です。　本紙は薄汚れ、多数の糊シミ、巻シワあります。表装は概ね良好です。　　古寺の釜も踊れ今日の日　　　　　桐共箱付　　　　軸丈　　縦　207cm×幅　53cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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