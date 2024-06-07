ポケモンカード　VSTARユニバース　シュリンク付きBOX

ポケモンカードゲームハイクラスパックポケモンカードVSTARユニバースのシュリンク付き新品未開封1BOX。宅急便コンパクト専用のダンボールにお入れして発送となります。商品のすり替え防止のために購入後の返品は受け付けておりません。即購入可ソード＆シールドハイクラスパックVSTARユニバースBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：10.0パック言語：日本語