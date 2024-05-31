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商品詳細
森本草介先生の有名な油絵を模写したものと思います。肉筆です。とても丁寧に細密に描かれています。サイズはF10号、外枠で縦68cm程、横60cm程。額縁の裏側に少し傷みがあります。よろしければお願いいたします。
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