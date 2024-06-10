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1965年阪神タイガースサイン色紙
商品番号 H82650101093
商品名

1965年阪神タイガースサイン色紙
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 21,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

祖母の家から発見しました。1965年に阪神タイガースに在籍していた選手のサインだと思われます。少々汚れもあり、色紙の左下は少し破けています。誰のサインなのか分かる方居ましたらコメントお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···色紙サイン有無···有り性別···男
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