ハイコンプリートモデル　1/144 エルガイムMak1

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模型：重戦機エルガイム: 未完成組曲・趣味篇



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エルガイム放映当時に入手しボックス開封の未展示のまま暗所保管していたものですエルガイム本体を取り出しポージングを取らせたことは1度もなく今回の出品写真の撮影際してさボックスから取り出し本来であればポージングを整えるのですが角部の関節に不用意に負荷をかけたくなくヒール部分の展開をさせていないため本体が傾いたまで撮影しています。経年劣化の箇所として左肩パーツの褪色変化や腰部分のゴムパーツ表面に加水分解症状が存在します。ビンテージトイの清掃やメンテナンススキルがないため現状のままのお譲りとします。過去に入手した同機体の美品1/100スケールのハイコンプリートモデルを所有していましたが両膝関節が非常に緩く自立困難なレベルであったため処分しプライズmark1、メガハウス、魂スペッ、MIA‥等を入手していましたが、再販のないハイコンプリートのみ手元に置いていたものです。※80年代に発売されたハイコンプリートモデルのガンダム、バイファム、ザブングル、エルガイムマークII、オージェ等のモデルは再販がされて開封ショップでも安価で店頭取り引きされていた時期もありましたが記憶の限りマーク1は他の方のメルカリ出品以外は買い取り店のショーケースでも地方では見かけたことはありません最近では完成品としてハイメタルRで非常に優れたmark1がリリースされましたが当時の完成品でも完結したデザイン性とギミック永野デザインの祖であるエルガイムmark1コレクションにいかがでしょう種類···ロボット仕様···完成品スケール···1/144グッズ種類···その他