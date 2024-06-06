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藤城清治　夕陽の中の愛の奇跡
商品番号 D82624477283
商品名

藤城清治　夕陽の中の愛の奇跡
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 32,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤城清治先生　版画夕陽の中の愛の奇跡直筆サイン入り後援会から頂きました。用紙サイズ　28.2×20.5画サイズ　21.8×17.7額サイズ　315ｘ228ｘ12mm多少の誤差はご容赦ください。★他にも藤城先生の版画を出品しています。★他でも出品していますので予告なく削除することがあります。◆世界堂で額装したのですが額縁装飾部分にヒビ割れがあります。額縁装飾部分に全体的に細かいヒビがあります。飾っている分には目立ちません。こちら世界堂で販売しているロッサ白A4サイズです。ヒビが気になる方は同サイズの額に取り替えて頂ければと思います。
http://narcologia.ru/goods/conception59857.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate824748.html
http://narcologia.ru/goods/diamond267158.html
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