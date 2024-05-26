千種有功《ちぐさありこと》和歌書　森本清蔵《極め》　紙本掛軸一幅　共箱　533

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書道・習字用品···墨 千種有功筆 和歌書《大短冊》 松有書の形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸一幅 軸先漆塗木 【 森本清蔵 極め箱 】 千種有功・・・・1796年~1854年江戸後期の公卿 歌人 一条忠良に次いで、有栖川宮織仁親王《久世通理》に入門 和歌を師事 書画も能筆であった。 号【 千々廼舎 鶯蛙園 在琴 】 森本清蔵・・・・1864年~1933年日本の教育者 作品は千種有功の和歌書【大短冊】松有喜色 状態 表具 経年経過による、時代汚れ有り 紙本 時代ヤケ、オレ シミあり サイズ 表具 197cmX40cm 紙本116cmX28cm 極め箱48.5cm7.5cm7.0cm80サイズゆうパックで発送します