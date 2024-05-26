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千種有功《ちぐさありこと》和歌書　森本清蔵《極め》　紙本掛軸一幅　共箱　533
商品番号 C97838457882
商品名

千種有功《ちぐさありこと》和歌書　森本清蔵《極め》　紙本掛軸一幅　共箱　533
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品···墨　　　　　　　　千種有功筆　和歌書《大短冊》　松有書の形式···掛け軸・掛軸　　　　　　紙本掛軸一幅　軸先漆塗木　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　森本清蔵　極め箱　】　　　　　千種有功・・・・1796年~1854年江戸後期の公卿　歌人　　　　　　一条忠良に次いで、有栖川宮織仁親王《久世通理》に入門　　　　　　和歌を師事　　書画も能筆であった。　　　　　号【　千々廼舎　鶯蛙園　在琴　】　　　　　森本清蔵・・・・1864年~1933年日本の教育者　　　　　作品は千種有功の和歌書【大短冊】松有喜色　　　状態　　表具　　　　経年経過による、時代汚れ有り　　　　　　　紙本　　　　時代ヤケ、オレ　シミあり　　　サイズ　　　　　　　表具　　　　197cmX40cm　　　　　　　紙本116cmX28cm　　　　　　極め箱48.5cm7.5cm7.0cm80サイズゆうパックで発送します
http://narcologia.ru/goods/flight723128.html
http://narcologia.ru/goods/stair263300.html
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千種有功《ちぐさありこと》和歌書 森本清蔵《極め》 紙本掛軸一幅 共 ...
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