ポケカ　ミュウ 古代文字2019 良品　 ポケモンカードゲーム

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商品詳細
コレクション整理の為出品です。とても綺麗な状態で欠けやスレなどもありませんがトラブル防止の為美品ではなく良品としております。出品がほぼ無く相場を掴めていないので買い手がつかなければ徐々に値下げしていく予定ですので是非お気軽にいいねしてください。2019年7月公開の映画「ミュウツーの逆襲EVOLUTION」のパンフレットに付属されたカードです。2019年の古代ミュウは出品自体珍しく綺麗な個体もあまり見かけないのでこの機会に是非ご検討ください。他にもポケカ商品など多数出品しておりますので是非ご覧ください！！種類···ポケモンカード(ポケカ)旧裏
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