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農民　ブロンズ像　銅像　金属工芸　置物　インテリア　骨董　工芸品　美術品　J2
商品番号 T26064644707
商品名

農民　ブロンズ像　銅像　金属工芸　置物　インテリア　骨董　工芸品　美術品　J2
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 172,927 円
在庫状況 あり

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商品詳細

骨董工芸品美術品銅器銅像ブロンズ像のオブジェです。重さ約2kgです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundの人間国宝商品はこちら#gesundの人形　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。当方専門知識がないため詳細は不明です。予めご了承ください。骨董　明治　ブロンズ像　銅製　農民　置物　インテリア　美術品　工芸品　彫金　青銅器　金属工芸　オブジェ　工芸品　レトロ　美濃焼　金銅仏像　現代アート　伝統工芸　玉川堂　香炉　香道具　七宝焼　お洒落　北欧　ヨーロッパ　アデリア　芸術　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　98A59W05203A2593
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