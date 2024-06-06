

徳力富吉郎自選版画集 徳力富吉郎自選版画集



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ご覧頂き有難うございます。徳力富吉郎の自選版画集寸法25cmx25.5cmx3cm素人採寸です多少誤差有ります。平成5年の発行です。定価25000円です。とても良い状態ですが中古品ですご理解できる方宜しくお願い致します。基本的に返品クレームには対応致しかねます宜しくお願い致します。